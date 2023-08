Neymar - Verratti : Le Qatar à l’origine du malaise au PSG ?

Thomas Bourseau

Neymar et Marco Verratti auraient, à l’instar d’Hugo Ekitike et de Juan Bernat, reçu un bon de sortie oral de la part de Luis Enrique mercredi. Un discours que les deux stars jugeraient surprenant au point où elles penseraient qu’il ait été dicté par le Qatar. Explications.

Ce mercredi, ce fut l’heure du bilan de pré-saison au Campus PSG. De quoi permettre à Luis Enrique, après la tournée de préparation estivale en Asie d’y voir plus clair sur la saison à venir et sur les joueurs sur lesquels il compte s’appuyer. Accompagné du conseiller football du club Luis Campos, Enrique se serait entretenu avec quatre joueurs qualifiés d’indésirables et donc placés sur la liste des transferts selon RMC Sport.

Luis Enrique annonce à Neymar et Verratti qu’il compte se passer d’eux

En effet, RMC Sport a confié mercredi que Juan Bernat, Hugo Ekitike, Neymar et Marco Verratti auraient entendu lesdits discours de Luis Campos et de Luis Enrique. Tous sont amenés à aller voir ailleurs avant la clôture du mercato estival. D’après L’Equipe , Neymar et Verratti n’auraient pas mal accueilli les propos de l’entraîneur et du dirigeant du PSG, émettant le souhait de plier bagage.

Les clans Neymar et Verratti estiment qu’Enrique obéirait à l’ordre du Qatar

Cependant, le discours de Luis Enrique aurait surpris Neymar et Marco Verratti. Et pour cause, au moment de son arrivée sur le banc de touche du PSG au début du mois de juillet, le technicien espagnol aurait eu des propos plutôt élogieux à l’égard de la star brésilienne et du milieu de terrain italien. Au sein des entourages des deux joueurs, on estimerait que la nouvelle position d’Enrique est une consigne venant de tout en haut : des propriétaires qataris du PSG, souhaitant se débarrasser de Neymar et de Verratti.