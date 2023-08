C’est confirmé, le PSG prépare une opération à 400M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nasser Al-Khelaïfi l'avait prévenu dès novembre 2022. Le PSG recherchait un actionnaire minoritaire, et celui-ci a été trouvé. Le fonds d'investissement américain Arctos Partners devrait débarquer à Paris et entrer dans le capital du club. Il devrait racheter entre 5 et 15% du capital, soit un investissement d'au moins 400M€.

Un vent de révolution souffle sur le PSG. Cette période de mercato pourrait marquer un tournant dans l'histoire récente du club parisien puisque plusieurs stars sont annoncées sur le départ. Kylian Mbappé, Neymar ou encore Marco Verratti pourraient ne pas résister aux appels venus de l'étranger.

PSG : Un transfert surprise pour Kylian Mbappé ? https://t.co/bFvmQ40Zg1 pic.twitter.com/kRyl9ozxmx — le10sport (@le10sport) August 9, 2023

Arctos Partners débarque au PSG

Mais la révolution parisienne ne se limite pas au vestiaire. Comme annoncé par L'Equipe , Nasser Al-Khelaïfi serait sur le point d'accueillir un actionnaire minoritaire. Le fonds d'investissements Arctos Partners serait sur le point de s'entendre avec le président du PSG pour une entrée dans le capital. Il devrait racheter entre 5 et 15% du capital, soit environ 400M€ (l'opération pourrait même atteindre les 600M€).

Le Qatar reste fidèle au PSG