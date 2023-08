Neymar, Verratti, Mbappé… Toutes les infos mercato du 10 août

La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se penchent plus que jamais sur leur recrutement. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Divorce acté en interne avec Neymar

L’histoire entre Neymar et le PSG est en train de toucher à sa fin ! L’ensemble de la presse nationale ( L’EQUIPE, RMC Sport ) a indiqué ces dernières heures que l’attaquant brésilien s’était vu signifier au cours d’une réunion avec Luis Campos et Luis Enrique qu’il n’entrait pas dans les plans pour la saison à venir. Et de son côté, Neymar envisage également de quitter le PSG. Plusieurs points de chute sont évoqués, comme Al-Hilal, le FC Barcelone ou dans une moindre mesure Chelsea.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Une résiliation de contrat à l’étude pour Neymar ?

Le PSG privilégie l'idée d'un transfert pour se séparer de Neymar, mais la presse brésilienne évoque une autre possibilité en cas d'échec. En effet, étant donné qu'il souhaiterait absolument mettre un terme à sa collaboration avec son numéro 10 dès cet été, le club de la capitale pourrait même aller jusqu'à envisager une résiliation de son contrat selon les révélations d' UOL Esporte . Pour rappel, Neymar est engagé jusqu'en 2027 avec le PSG.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Verratti veut rejoindre Al-Hilal !

Comme Neymar, Marco Verratti a fait l’objet d’une réunion avec Luis Campos et Luis Enrique durant laquelle on lui a expliqué qu’il serait poussé au départ cet été. Selon L’EQUIPE et RMC Sport , le milieu de terrain italien et ok pour rejoindre Al-Hilal, mais le PSG en attend davantage que les 45M€ déjà proposés par le club saoudien.



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Kroos vend la mèche pour Mbappé au Real Madrid ?

Annoncé avec insistance vers le Real Madrid alors que son divorce avec le PSG s'intensifie, Kylian Mbappé semble se rapprocher du club merengue. Dans son podcast, Toni Kroos semble s'être prononcé sur l'avenir de Mbappé, et plutôt que de le mentionner directement, le milieu de terrain du Real Madrid a préféré utiliser la métaphore de la tortue, en référence au surnom de l'attaquant du PSG : « J'ai un nouveau chien. Et les tortues ? Je ne les oublie pas, mais elles ne sont pas encore arrivées. Un nouveau chien ne veut pas dire que les tortues n'arriveront pas. C'est clair, elles arriveront », a lâché Kroos. De quoi confirmer le transfert de Mbappé au Real Madrid ?



Pour plus d'informations, cliquez ici

PSG : Ekitike chaud pour signer au RC Lens ?

L’EQUIPE fait le point dans ses colonnes du jour sur l’avenir d’Hugo Ekitike, autre élément offensif du PSG annoncé sur le départ. Après Everton et l’Eintracht Francfort, c’est au tour du RC Lens de tenter sa chance avec le jeune attaquant parisien, qui serait motivé à l’idée de rejoindre les Sang et Or.



Pour plus d'informations, cliquez ici

OM : Malinovskyi tout proche de la sortie

Ça bouge en coulisses pour le transfert de Ruslan Malinovskyi, qui ne sera pas conservé par l'OM. Fabrizio Romano annonce que Besiktas insisterait pour le recruter et lui aurait même proposé un juteux contrat, mais l'Ukrainien a d'autres plans. Il privilégierait un départ en Italie ou en Angleterre, et pourrait finalement céder aux sirènes du Torino qui est annoncé avec insistance sur ses traces.



Pour plus d'informations, cliquez ici