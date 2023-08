PSG : Un transfert à 30M€ prend forme

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir mené un recrutement très ambitieux, notamment dans le secteur offensif, le PSG s'apprête désormais à dégraisser son effectif, ce qui passera par le départ de plusieurs joueurs. Dans cette optique, Hugo Ekitike ne fait plus partie des plans du club de la capitale. Everton aurait d'ailleurs dégainé une offre qui semble convaincre le PSG.

En marge de l'épineuse question de l'avenir de ses stars, le PSG continue d'avancer dans son mercato. Après Gonçalo Ramos, prêté par Benfica avec une option d'achat quasiment obligatoire, c'est Ousmane Dembélé qui va s'engager avec le club de la capitale. La refonte du secteur offensif du PSG continue donc de prendre forme, et cela pourrait faire une victime importante.

Ekitike a du monde sur lui

En effet, après une saison décevante, Hugo Ekitike ne semble plus faire partie des plans du PSG et son départ est loin d'être impossible cet été. Et cela tombe bien puisque plusieurs clubs sont attentifs à sa situation à l'image de l'Eintracht Francfort qui cherche toujours un joueur susceptible de prendre la succession de Randal Kolo Muani. Et alors qu'il avait failli s'engager avec Newcastle avant de signer au PSG, Hugo Ekitike est également suivi en Premier League.

Everton dégaine une offre qui plait au PSG