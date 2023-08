PSG : La presse espagnole relance tout pour Neymar

Jean de Teyssière

Le feuilleton Neymar continue d'agiter le PSG. En début de semaine, la star brésilienne aurait annoncé à Nasser al-Khelaïfi son désir de quitter le club cet été. Un départ pour le FC Barcelone semblait donc la destination favorite pour le numéro 10 brésilien, même si des clubs saoudiens sont aussi dans la course. Quoi qu'il en soit, en Espagne, on annonce que Neymar n'a jamais oublié le Barça depuis 2017, même si un retour est improbable.

L'aventure entre Neymar et le PSG n'aura jamais pris le tournant que le monde du football attendait. Arrivé pour la somme toujours record de 222M€, la superstar brésilienne devait porter le football sur ses épaules après la fin de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Il devait même offrir au PSG sa première Ligue des Champions. Six ans plus tard, il n'en est rien et il même été pris en grippe par une partie des supporters, allés jusqu'à son domicile pour l'enjoindre de partir. Et comme en 2019, la rumeur l'envoyant au FC Barcelone devient forte.

Neymar n'a jamais oublié le Barça

L'arrivée en Europe de Neymar s'est déroulée au FC Barcelone, lorsqu'il y a posé ses bagages en 2013. Rapidement adopté par le Camp Nou, Neymar a réalisé de magnifiques saisons et l'un de ses matchs phares fut, comme il l'avait lui même annoncé, le match retour face au PSG lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions en 2017, avec l'incroyable remontada (6-1). Durant ce match, Neymar avait inscrit deux buts, obtenu deux penaltys et réalisé une passe décisive. Selon AS , cette période barcelonaise n'a jamais été oubliée par le Brésilien qui rendait très régulièrement visite à ses coéquipiers à Barcelone et leur aurait souvent répété « je veux revenir »...

Un retour de Neymar semble improbable