PSG : Un transfert est imminent ?

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Leandro Paredes est poussé vers la sortie par sa direction. Selon la presse italienne, le club de la capitale serait sur le point de trouver un accord à 6M€ avec Galatasaray pour le transfert de l'Argentin. De son côté, Leandro Paredes serait en pleine négociations avec les dirigeants turcs.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Leandro Paredes ne devrait plus faire long feu au PSG. En effet, l'international argentin est plus que jamais sur le départ cet été. La direction parisienne ne voulant plus de lui, alors que son contrat arrive à terme le 30 juin 2024.

PSG : Du nouveau dans le feuilleton Neymar - Verratti ? https://t.co/195KQebGYN pic.twitter.com/WdAlyQ8bLz — le10sport (@le10sport) August 10, 2023

Un accord proche entre le PSG et Galatasaray

Selon les informations de Fabrizio Romano, divulguées sur son compte Twitter , le PSG a peut-être déjà trouvé preneur pour Leandro Paredes. Après avoir envoyé Mauro Icardi vers Galatasaray, le club de la capitale pourrait également offrir le milieu de terrain argentin au club turc.

Leandro Paredes négocie avec Galatasaray

A en croire Fabrizio Romano, le PSG serait en passe de trouver un accord avec la direction de Galatasaray pour le transfert de Leandro Paredes. Un terrain d'entente à hauteur de 6M€. De son côté, le milieu de terrain de 29 ans discuterait actuellement avec l'écurie turque. En parallèle, Mauro Icardi serait également en contact avec l'AS Rome de José Mourinho. A suivre...