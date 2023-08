Mbappé : Le Qatar donne un ordre au PSG

Amadou Diawara

Alors que Kylian Mbappé (24 ans) a refusé de prolonger son contrat jusqu'au 30 juin 2025, le PSG a décidé de le mettre à l'écart du groupe de Luis Enrique. Et contrairement à Abdou Diallo et à ses autres coéquipiers, le technicien parisien est dans l'incapacité de sortir son numéro 7 du loft.

Lors de l'été 2022, Kylian Mbappé a signé un nouveau contrat de deux saisons, plus une en option, avec le PSG. Dans une lettre adressée à sa direction, le numéro 7 parisien a annoncé qu'il n'allait pas lever la clause pour prolonger jusqu'au 30 juin 2025, et ce, parce qu'il veut partir librement et gratuitement dans un an.

Neymar - Verratti : Le Qatar à l’origine du malaise au PSG ? https://t.co/dMmniYvzPz pic.twitter.com/pvUejFnMfD — le10sport (@le10sport) August 10, 2023

Après Diallo, Paredes et Wijnaldum pourraient quitter le loft

Refusant catégoriquement de laisser filer Kylian Mbappé pour 0€ à l'été 2024, la direction du PSG l'a placé sur le marché des transferts, avant de le mettre à l'écart du groupe de Luis Enrique. En effet, le capitaine des Bleus est dans le loft parisien avec tous les indésirables du club. Et Luis Enrique est dans l'incapacité de le libérer.

Enrique ne peut pas sortir Mbappé du loft