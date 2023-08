PSG : Kylian Mbappé fait un sacrifice à 200M€

Thibault Morlain

Alors que la guerre est désormais bien engagée entre le PSG et Kylian Mbappé, le bras de fer entre les deux parties était parti d'une lettre envoyée par le Français à sa direction. Dans celle-ci, Mbappé faisait alors part de son souhait de ne pas prolonger jusqu'en 2025, lui qui dispose d'une année en option. Un choix qui aurait d'ailleurs certaines répercussions financières sur le natif de Bondy.

Dans l'esprit de Kylian Mbappé, tout était très clair. En effet, le numéro 7 du PSG l'a déjà fait savoir à sa direction et publiquement : il ne veut pas prolonger jusqu'en 2025, mais souhaite rester pour la saison à venir et ainsi partir libre à l'été 2024. De quoi déclencher la colère de Nasser Al-Khelaïfi, pour qui il est inconcevable que Mbappé parte gratuitement. Ainsi, soit le Français part cet été, soit il prolonge. Or, le champion du monde 2018 semble bien décidé à ne pas allonger son contrat au-delà de 2024 et en faisant cela, Kylian Mbappé perd gros.

Il annonce que le PSG est «furieux» contre Mbappé https://t.co/DslaMPLFL8 pic.twitter.com/rmkSrShWvN — le10sport (@le10sport) August 10, 2023

Un refus de prolonger qui va coûter 200M€ à Mbappé

C'est Le Monde qui fait cette révélation ce jeudi. Kylian Mbappé, en refusant cette prolongation pour la saison 2024-2025, ferait alors une croix sur un pactole de quasiment 200M€. Le quotidien détaille alors cet incroyable montant. Mbappé renoncerait alors à 60M€ bruts de prime à la signature, 55M€ de prime de fidélité, une autre prime de 9,5M€ bruts ainsi que son salaire de 75M€ payé par le PSG.

Mbappé ne pense pas qu'à l'argent !

Comme le souligne le quotidien français, cette révélation 200M€ montre ainsi que Kylian Mbappé ne penserait pas qu'à l'argent. C'est pourtant ce que le PSG s'efforcerait à prouver ces derniers jours, attaquant Mbappé sur son appétit pour l'argent, lui qui s'était dernièrement vu reprocher de ne pas vouloir partir avant le 1er août afin de recevoir la première partie de sa prime de fidélité suite à sa prolongation il y a un an.