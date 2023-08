PSG : Une star réclame le transfert de Mbappé

Thibault Morlain

C'est désormais plus que clair : le PSG veut que Kylian Mbappé s'en aille avant la fin du mercato estival. Dans ce contexte, tous les regards se tournent alors vers le Real Madrid, destination privilégiée par le Français. La question est alors de savoir si la Casa Blanca passera à l'offensive pour Mbappé. Vinicius Jr espère en tout cas que oui...

Alors que le PSG va reprendre le chemin de la Ligue 1, cela se fera sans Kylian Mbappé. En effet, le Français s'entraîne encore et toujours à l'écart avec les indésirables et il n'est pas prévu de le faire jouer du mois. Un moyen de pression pour le PSG afin que Mbappé accepte de s'en aller. Mais encore faut-il également que le Real Madrid, seul club qui a les grâces du Bondynois, fasse une offre.

Mbappé attendu par Vinicius Jr

Est-ce enfin la bonne occasion pour le Real Madrid de recruter Kylian Mbappé ? Tous les feux semblent être au vert et dans le vestiaire de Carlo Ancelotti, on attendrait d'ailleurs le joueur du PSG. Relevo révèle ainsi que Vinicius Jr espèrerait voir le Real Madrid et Paris parvenir à un accord afin de pouvoir accueillir Mbappé et jouer à ses côtés, estimant pouvoir faire de gros dégâts ensemble.

Un trio offensif de folie au Real Madrid ?

Il faut dire que le Brésilien et le Français se connaissent et s'apprécient bien. Kylian Mbappé et Vinicius Jr pourraient alors former une doublette redoutable au Real Madrid. Mais au-delà de ce duo, les Merengue pourraient avoir un trio d'enfer avec Rodrygo. Cette association Mbappé, Vinicius, Rodrygo serait d'ailleurs le grand rêve de Florentino Pérez.