C’est annoncé, transfert imminent au PSG !

Thomas Bourseau

Ce ne serait plus qu’une question d’heure désormais pour que le départ de Renato Sanches à la Roma prenne forme. La presse italienne évoque le dénouement du dossier pour la fin de la semaine. Il s’agirait d’un prêt avec option d’achat, les modalités seraient actuellement définies.

Le PSG espère continuer son opération dégraissage d’ici la clôture du mercato estival. Bien qu’il ne soit arrivé qu’en juillet 2022 en provenance du LOSC, Renato Sanches ne serait plus dans les petits papiers du comité de direction du Paris Saint-Germain. Et à en croire la tendance en Italie, le départ de Sanches à la Roma se préciserait les heures passant.

Mourinho veut Sanches, la Roma prépare un cadeau imminent au Special One

Le Corriere dello Sport affirme ce jeudi que la Roma aurait à coeur d’offrir Renato Sanches à José Mourinho, The Special One appréciant le profil de son compatriote portugais. Et ce n’est pas Il Messaggero qui affirmera le contraire. Le média transalpin annonce que la venue de Sanches devrait être finalisée d’ici la fin de la semaine. Ce serait le souhait de la Roma pour ravir son entraîneur.

Mbappé - PSG : Le Qatar convoque une réunion, la décision est prise https://t.co/ewBbtoHgLX pic.twitter.com/fz9V27l6LL — le10sport (@le10sport) August 10, 2023

Derniers détails à régler pour le prêt de Renato Sanches à la Roma