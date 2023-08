PSG : Du nouveau dans le feuilleton Neymar - Verratti ?

Amadou Diawara

Après avoir frappé un grand coup sur le marché, le PSG aimerait se débarrasser de Neymar et de Marco Verratti lors de ce mercato estival. Malgré tout, les deux stars parisiennes étaient dans le premier groupe d'entrainement de Luis Enrique ce jeudi matin, et non dans le loft avec les indésirables du club.

Depuis le début du mercato estival, Luis Campos s'est montré très actif. En effet, PSG a déjà officialisé les transferts de Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Cher Ndour, Marco Asensio, Kang-In Lee, Gonçalo Ramos et d'Arnau Tenas. Et alors qu'Ousmane Dembélé aurait passé sa visite médicale avec succès d'après RMC Sport , Neymar et Marco Verratti seraient poussés vers la sortie.

Neymar et Verratti poussés vers la sortie par le PSG

Plus du tout satisfait par Neymar et Marco Verratti, le PSG aurait décidé de les vendre lors de ce mercato estival. Malgré tout, aucune de ces deux stars ne figure dans le loft parisien actuellement.

Un crack du PSG sur le point d’être transféré ? https://t.co/ZEwvuvpWMw pic.twitter.com/yVyh9XHmAb — le10sport (@le10sport) August 10, 2023

Neymar et Verratti ne sont pas dans le loft