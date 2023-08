Neymar : Il annonce un problème pour le PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le départ de Neymar pourrait devenir réalité. Comme annoncé par le 10Sport.com, le joueur se montre à l'écoute et ne ferme pas la porte à un transfert cet été. Mais son salaire XXL pourrait lui rendre la tâche difficile, surtout s'il compte rester en Europe. Seule une équipe saoudienne serait capable de lui proposer une rémunération importante.

Le PSG veut faire le ménage cet été. Le club de la capitale souhaite passer un coup de balai dans le vestiaire et verrait d'un bon œil le départ de Neymar. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le joueur brésilien ne serait pas, non plus, contre un transfert, à condition que la proposition soit conforme à ses attentes.

Neymar explore plusieurs pistes avec son entourage

Selon France-Bleu Paris, le joueur de 31 ans discuterait avec Al-Hilal, mais sa priorité irait au FC Barcelone. Sauf que son salaire XXL (36M€ par an) est un handicap, surtout pour les équipes européennes.

Le salaire de Neymar pose problème