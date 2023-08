Le PSG vise un phénomène, il a sa réponse

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec l'Atlético de Madrid, Joao Félix serait dans le collimateur du PSG. En effet, le club de la capitale penserait à se jeter sur l'attaquant portugais en cas d'échec avec Randal Kolo Muani. Interrogé sur l'avenir de Joao Félix, Diego Simeone a lâché toutes ses vérités.

Lors de ce mercato estival, le PSG s'est renforcé massivement en attaque. En effet, le club de la capitale a bouclé les transferts de Marco Asensio, Kang-In Lee et de Gonçalo Ramos. Et alors qu'Ousmane Dembélé va suivre, le PSG prévoirait déjà de recruter un cinquième joueur offensif.

Simeone se lâche sur Joao Félix

Selon les dernières informations de 90min , le PSG aimerait finaliser la signature de Randal Kolo Muani après avoir officialisé l'arrivée d'Ousmane Dembélé. Mais en cas d'échec sur ce dossier, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi pourrait se tourner vers Joao Félix, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec l'Atlético de Madrid. Alors que son attaquant portugais pourrait prendre le large lors de ce mercato estival, Diego Simeone s'est livré sur son avenir.

«Je veux gagner, peu importe qui est là»