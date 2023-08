Mbappé reste au PSG, voilà la raison

La rédaction

Les menaces du PSG n'y feront rien. Kylian Mbappé serait décidé à rester dans la capitale la saison prochaine et aurait annoncé sa décision à Nasser Al-Khelaïfi lors d'un court entretien organisé ce mardi au centre d'entraînement du club. Si le joueur souhaite tant à rester au PSG, c'est également pour des raisons économiques selon la presse espagnole.

Le bras de fer continue entre le PSG et Kylian Mbappé. Certains observateurs imaginaient le joueur craquer et accepter un départ au Real Madrid, à un an de la fin de son contrat. Mais sa mise à l'écart du groupe principal, son absence lors de la tournée asiatique et les menaces de son club n'y feront rien. Mbappé est déterminé à poursuivre son aventure dans la capitale et honorer son contrat jusqu'au bout.

Mbappé annonce sa décision au PSG

A en croire les informations du Parisien , l'international français aurait officialisé sa décision lors d'une entrevue avec Nasser Al-Khelaïfi mardi dernier. Journaliste, Abdellah Boulma a confirmé cette information, précisant qu'il existait, très certainement, « des considérations d’ordre personnelle ». Une rancœur, qui encouragerait Mbappé à envisager un départ libre à l'issue de son contrat. Evidemment, cette décision n'enchante pas Nasser Al-Khelaïfi, qui voulait éviter un tel scénario. Pour le président que le PSG, il est inconcevable que « le meilleur joueur du monde » puisse envisager un transfert gratuit et rapporter zéro centime.

Une question d'argent ?