Mbappé a été cash avec le PSG

Benjamin Labrousse

Ce mardi, Kylian Mbappé aurait rencontré le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi au centre d'entraînement de Poissy afin de lui communiquer sa décision de rester à Paris coûte que coûte la saison prochaine. Cette information du Parisien est d'ailleurs confirmée par RMC, qui évoque également la présence de l'entraîneur Luis Enrique ainsi que du conseiller sportif Luis Campos lors de cette réunion.

Le feuilleton concernant l'avenir de Kylian Mbappé au PSG pourrait avoir pris fin ce jeudi. Du moins pour cet été, car selon les informations du Parisien , cela ne fait désormais plus aucun doute que le Français restera au PSG la saison prochaine. Déjà affirmatif à ce sujet il y a plusieurs semaines, Kylian Mbappé aurait annoncé sa décision au président parisien Nasser Al-Khelaïfi ce mardi.

Une réunion a eu lieu ce mardi entre Mbappé et Nasser Al-Khelaïfi

Le président du PSG aurait quant à lui promis à Kylian Mbappé qu'il serait automatiquement réintégré au groupe de Luis Enrique s'il venait à signer un nouveau bail à Paris. Des informations que confirme désormais RMC , qui apporte également de nouveaux éléments concernant cette fameuse discussion remontant à mardi.

Luis Enrique et Luis Campos ont assisté à la décision de Mbappé