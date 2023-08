Mercato : Le Qatar a misé gros, le PSG valide totalement !

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG a décidé d’entamer une nouvelle ère en intronisant l’Espagnol Luis Enrique en tant que nouvel entraîneur. Si l’ancien coach du Barça a pu prendre l’entière mesure de ses nouvelles fonctions lors de la tournée estivale japonaise et coréenne, ce dernier semble déjà avoir conquis son monde en interne.

La saison 2023-2024 du PSG débutera ce samedi par la réception de Lorient au Parc des Princes (21h). Malgré le flou qui entoure le club parisien en raison notamment des potentiels départs de stars comme Kylian Mbappé, Marco Verratti ou encore Neymar, la mentalité du PSG semble avoir changée. Dans des propos recueillis par l’Equipe , le président parisien Nasser Al-Khelaïfi affichait ses nouvelles exigences concernant la direction prise par les champions de France en titre. « Nous accorderons la priorité à la performance mais aussi au style et à l'attitude, essentiels. Ce nouveau cycle, symbolisé par notre centre de formation de classe mondiale, sera synonyme de grande exigence et, j'espère, de magnifiques réussites collectives » , affirmait ainsi l’homme de 49 ans.

Mercato : Le PSG menacé pour un transfert à 35M€ https://t.co/TR12VxENQz pic.twitter.com/sTiSpt6rkV — le10sport (@le10sport) August 11, 2023

Luis Enrique est déjà validé en interne

Ce vendredi, L e Parisien affirme qu’en interne, le PSG est déjà conquis par son nouvel entraîneur Luis Enrique. Car le club le sait : l’Espagnol aura un grand rôle à jouer dans cette reconstruction voulue par la direction. En interne, on décrirait même quelqu’un « qui dégage beaucoup d’énergie, très intense et qui est dans la projection vers le futur » .

«Une manière de pouvoir s’adresser aux joueurs en direct»