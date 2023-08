PSG : Cet amusant échange sur le transfert de Neymar

Thibault Morlain

Après 6 saisons passées sous le maillot du PSG, Neymar va donc poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite. Direction Al-Hilal pour le Brésilien, qui ne manquait pourtant pas d’options pour ce mercato estival. En effet, les rumeurs étaient nombreuses à propos de l’avenir de Neymar. Annoncé de retour au FC Barcelone, il a également été évoqué à Chelsea ou encore en MLS. D’ailleurs, aux Etats-Unis, cela a donné lieu à un amusant échange entre deux joueurs du Los Angeles Galaxy.

Après Santos, le FC Barcelone et le PSG, Neymar va donc connaitre un 4ème club dans sa carrière : Al-Hilal. Ayant déjà enregistré les arrivées d’Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovic-Savic, Ruben Neves et Malcom, le club saoudien pourra prochainement compter sur la star du Brésil. A 31 ans, Neymar s’apprête ainsi à débuter un nouveau challenge en Arabie Saoudite, lui qui aurait pu poser ses valises ailleurs dans le monde. Le FC Barcelone, Chelsea, la MLS… Les rumeurs envoyaient Neymar aux quatre coins du monde. De l’autre côté de l’Atlantique, on espérait d’ailleurs voir le futur ex-joueur du PSG imiter Lionel Messi et rejoindre le championnat américain. En vain.

Le PSG dans une situation inédite avec le départ de Neymar https://t.co/OSavaJGLLG pic.twitter.com/9u1pZouPMm — le10sport (@le10sport) August 15, 2023

« Los Angeles est bien meilleur »

C’est du côté de Los Angeles et du club du Los Angeles Galaxy qu’on aurait bien aimé voir Neymar signer. Joueur de cette franchise, Chris Mavinga avait d’ailleurs fait certains appels du pied au Brésilien sur les réseaux sociaux. « Regarde Neymar notre magnifique océan. Même si j’aime Paris, Los Angeles est bien meilleur », avait-il notamment posté en légende d’une vidéo où il filme l’océan Pacifique qui borde la ville californienne.

« Tu n’as pas fait un bon travail »