PSG : Il déballe tout sur la suite du feuilleton Mbappé !

Le PSG pourrait perdre le meilleur buteur de son histoire à la fin de la saison. Le contrat de Kylian Mbappé arrive à expiration et tout semble indiquer qu’il rejoindra le Real Madrid. Et pour Frank Leboeuf, champion du monde 98, les autres grands clubs sont à la peine dans cette opération.

Kylian Mbappé est entré dans l’ultime année de son contrat. Ayant refusé d’activer la clause pour le rallonger jusqu’à l’été 2025, ce qui lui avait valu des menaces de transfert publiques par le président Nasser Al-Khelaïfi en juillet dernier, Mbappé pourrait partir du PSG en tant qu’agent libre en juin prochain.

Frank Leboeuf balance sur l’avenir de Kylian Mbappé

Direction le Real Madrid ? Selon le président de la Liga Javier Tebas, l’arrivée du meilleur buteur de l’histoire du PSG dans l’élite du football espagnol est bouclée à « 80% ». En dehors du Real Madrid, Frank Leboeuf ne voit pas vraiment de porte de sortie pour Kylian Mbappé. « Manchester City ou le Bayern Munich pourraient potentiellement s'intéresser à Mbappé, mais ces deux clubs ont déjà de grands joueurs ».

Leboeuf écarte les options Liverpool et Chelsea, le Real Madrid est royal