Un entraîneur préparait son retour à l’OM, Longoria a tout gâché

Bien que Gennaro Gattuso ait été choisi par l’OM, plusieurs noms ont circulé ces derniers jours du côté de la Canebière. Et d’après Eric Di Meco, un ancien coach marseillais aurait même fait le forcing en interne afin de faire son retour. Il s’agit d’un certain Jorge Sampaoli. Mais Pablo Longoria n’aurait pas donné suite.

A la surprise générale, c'est finalement Gennaro Gattuso qui a débarqué sur le banc de l'OM pour remplacer Marcelino. Un choix qui n'enthousiasme pas particulièrement Eric Di Meco qui révèle en plus que Jorge Sampaoli était prêt à revenir !

«Je laisse la chance au produit»

« Je ne connais pas l'entraîneur Gattuso, mais il n'a pas fait de grands exploits à Naples et à Milan, je laisse la chance au produit. Le départ de Marcelino était rapide, il était déjà en Espagne que la réunion n'était pas finie. Gattuso a dit oui tout de suite et a rappliqué tout de suite. Bienvenue Gennaro », lance tout d’abord l’ancien joueur de l’OM au micro de RMC , avant de faire des révélations.

«Sampaoli serait venu à pieds en plus»