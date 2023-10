Mbappé : Luis Enrique fait une demande spéciale

Thomas Bourseau

Luis Enrique fait des heureux au PSG. Que ce soit Nasser Al-Khelaïfi, le président, ou bien Vitinha. D’ailleurs, le technicien espagnol a donné une consigne spéciale au Portugais au sujet de Kylian Mbappé que le principal intéressé a révélé : bien comprendre Mbappé.

Luis Enrique dispose certes du bilan comptable le moins flamboyant en Ligue 1 après 7 journées de l’ère QSI avec le PSG. Néanmoins, la philosophie de jeu prônée par le technicien espagnol a le mérite de plaire en interne.

«Je suis heureux de voir jouer le PSG en ce moment avec notre coach»

C’est notamment ce que le président Nasser Al-Khelaïfi a fait savoir au début du mois de septembre. « Je suis heureux de voir jouer le PSG en ce moment, dès le début de saison avec notre coach » . Même son de cloche pour Achraf Hakimi qui a, dans la foulée de la victoire du PSG face au Borussia Dortmund la semaine dernière (2-0), a apprécié que tous les joueurs attaquent et défendent ensemble.

«Luis Enrique me demande de bien comprendre Kylian Mbappé»