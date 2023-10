Le PSG en rêve, il lance un avertissement !

Thomas Bourseau

Depuis douze ans, le PSG a pour objectif publiquement affiché de remporter la Ligue des champions. Ce souhait ne s’est jamais concrétisé depuis, au point où la C1 est devenue une obsession à Paris. Luis Enrique a tenu à calmer le jeu, lui qui a déjà connu un sacre en 2015.

Le Paris Saint-Germain ne l’a jamais caché. Dès le passage du club sous pavillon qatari à l’été 2011, ce qui marqua le début de l’ère QSI, l’ambition était bien affirmée : remporter la Ligue des champions dans les années à venir.

Enrique l’assure, l’obsession du PSG pour la Ligue des champions est néfaste

Cependant, hormis une finale perdue en 2020 face au Bayern Munich, le PSG n’a jamais été très proche du Saint-Graal. Vainqueur de l’édition 2014/2015 avec le FC Barcelone, Luis Enrique a fait savoir pour le site de l’UEFA que l’obsession parisienne sur cette compétition n’était pas bonne. « La seule chose qui ne soit pas bonne pour le club, la ville et les supporters, c'est que cela devienne une obsession, parce qu'il y a au moins huit équipes qui peuvent gagner la Ligue des champions ; et la Ligue des champions n'est pas une compétition qui récompense la constance ».

Luis Enrique affirme que personne n’est plus fort que le PSG cette année