Un indésirable du PSG vit un calvaire, il annonce du lourd

Après son refus de quitter le PSG cet été, Hugo Ekitike a été mis de côté par Luis Enrique. Le buteur n'a plus disputé le moindre match depuis le 12 août dernier. Selon nos informations, le joueur devrait quitter la capitale en janvier prochain. Pour son ancien dirigeant au Stade de Reims, Mathieu Lacour, il a les capacités pour rebondir.

Le dernier mercato estival a marqué un tournant dans la carrière d'Hugo Ekitike. L'attaquant a refusé de servir de monnaie d'échange dans l'opération Randal Kolo Muani, provoquant la colère de Nasser Al-khelaïfi. Depuis, Ekitike ne rentre plus dans les plans du PSG et de Luis Enrique.

«Je regrette de ne pas l’avoir soulevé» : Une star du PSG lui a fait vivre un enfer ! https://t.co/SctgueYOtc pic.twitter.com/KxFr4MvhXg — le10sport (@le10sport) October 8, 2023

Ekitike ne rentre plus dans les plans du PSG

Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG souhaite tourner la page. Ekitike devrait franchir la porte de sortie lors du prochain mercato estival. Pour Mathieu Lacour, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. A en croire le directeur général du Stade de Reims, cela pourrait permettre à l'attaquant de reprendre le fil de sa carrière.

« Hugo a les qualités pour faire une grande carrière »