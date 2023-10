Deschamps interpelle une star de l’équipe de France !

Thomas Bourseau

Depuis quelque temps, Kingsley Coman est appelé en équipe de France, sans toujours figurer dans le onze de départs des Bleus. Cependant, d’après le sélectionneur Didier Deschamps, le joueur du Bayern Munich n’est pas là par hasard à chaque rassemblement. Coman a une véritable carte à jouer car « il ne lui manque rien ».

Ce lundi avait lieu la traditionnelle arrivée des joueurs de l’équipe de France sélectionnés par Didier Deschamps à Clairefontaine. Le défilé des joueurs s’est déroulé avant la conférence de presse de Deschamps.

Kingsley Coman a une carte à jouer selon Didier Deschamps

Au cours du point presse en question, Didier Deschamps a évoqué divers sujets, dont le retour de Jonathan Clauss, le calvaire de Paul Pogba qui pourrait voir sa carrière être terminée à cause d’une suspension de quatre années pour avoir été testé positif à la testostérone ou encore sur la méforme actuelle de Kylian Mbappé avec le PSG.

Deschamps interpelle cette recrue du PSG https://t.co/Hp5VwxpaNx pic.twitter.com/FNuc4vxDK8 — le10sport (@le10sport) October 9, 2023

«S'il est là, c’est qu'il est en capacité d'être titulaire»