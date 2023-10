Henry et Deschamps se disputent un joueur du PSG

Arnaud De Kanel

Son ascension est fulgurante. En quelques mois, Warren Zaïre-Emery est passé du petit joueur prometteur à un rôle de capitaine de l'équipe de France Espoirs tout en devenant titulaire indiscutable au PSG. Le jeune homme de 17 ans a forcément tapé dans l'oeil de Didier Deschamps mais pour le moment, Thierry Henry en a besoin.

La carrière de Warren Zaïre-Emery a pris un tout autre tournant en à peine quelques mois. Le milieu de terrain s'est imposé dans le cœur du jeu au PSG sous les ordres de Luis Enrique, ce qui lui a valu d'être sélectionné avec les Espoirs. Pour sa première liste, Thierry Henry en a même fait son capitaine et à terme, il devrait rejoindre l'équipe de France A. Didier Deschamps le concède, il l'a dans le viseur.



Deschamps déclare sa flamme à Zaïre-Emery

Lors de l'annonce de sa liste, Didier Deschamps a forcément été interrogé sur l'absence de Warren Zaïre-Emery, brillant avec le PSG. Pour le moment, il suit sa progression avec les Espoirs de Thierry Henry. « Je ne vous cache pas que, aujourd’hui, il est en capacité, potentiellement, d’être dans cette liste. Entre le rôle très important qu’il a au PSG et qu’il a avec les Espoirs… Avec nous ce serait un rôle peut-être un peu en-dessous. La priorité, je la laisse à “Titi” Henry et aux Espoirs. Mais s’il continue comme ça, forcément, c’est un candidat sérieux pour avoir un rôle au milieu de terrain. De par ce qu’il réalise et avec une maturité incroyable », a déclaré Deschamps au sujet de Zaïre-Emery. Fort heureusement, Henry libérera son joueur sans faire de polémique.

