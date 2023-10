Une star proche de l’équipe de France ? Ils balancent tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A 32 ans, Eden Hazard a tiré un trait sur sa carrière. Miné par les blessures ces dernières années et libéré par le Real Madrid l'été dernier, le Belge a dit stop. Plusieurs hommages ont été rendus ce mardi, notamment ceux de ses anciens formateurs. Il révèle que le natif de La Louvière aurait pu défendre les couleurs de l'équipe de France.

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid, Eden Hazard a décidé de se retirer. L'international belge a annoncé sa retraite à l'âge de 32 ans. De nombreux joueurs ont publié des messages sur les réseaux sociaux pour lui rendre hommage. Dans un entretien accordé à L'Equipe, ses formateurs ont passé en revue sa carrière et notamment ses premiers pas en France, au LOSC. Comme l'annonce Jean-Michel Vandamme, Hazard doit beaucoup à la France et la question de sa naturalisation s'est posée.

« La question de sa naturalisation s'est posée »

« C'était plutôt un fantasme du LOSC, car jamais ses parents ne l'ont évoquée. Il est belge, il restera 100 % belge. Cependant, il a un côté français. Il a vécu trop de choses en France, de quatorze à vingt et un ans, pour ne pas en être marqué. Ce n'est pas banal. Quand vous êtes intégré avec autant de facilité et que vous avez vécu les choses comme tous les Français, vous devenez français » a répondu l'ex directeur général du LOSC.

« Je pensais qu'il était français. Et en fait non »