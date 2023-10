«Il pouvait être méchant»... Il balance sur Ibrahimovic au PSG

Thibault Morlain

Recruté par le PSG en 2012, Zlatan Ibrahimovic a su hisser le club de la capitale à un niveau supérieur avec son expérience. Il faut dire que le Suédois réclamait une exigence pointue à Paris, peut-être même un peu trop parfois. Ayant côtoyé Ibrahimovic au PSG durant 4 ans, Marco Verratti est revenu sur cette cohabitation avec le désormais retraité.

Resté 4 ans au PSG, Zlatan Ibrahimovic restera dans l'histoire du club de la capitale pour ses performances, mais aussi pour certains de ses coups de gueule devenus aujourd'hui mythiques. On le sait, le Suédois n'a pas sa langue dans sa poche et même ses coéquipiers en ont fait régulièrement les frais. Ça a été le cas au PSG et Marco Verratti a fait quelques confidences sur Ibrahimovic.

« Zlatan a beaucoup apporté »

Dans son interview pour L'Equipe , Marco Verratti s'est donc confié sur Zlatan Ibrahimovic, son ancien coéquipier au PSG. L'Italien a alors avoué : « Zlatan a beaucoup apporté - je parle aussi pour le club. Il a amené cette conviction, l'idée qu'il fallait toujours rêver grand. Même quand on ne partait pas favoris, Ibra donnait confiance à tout le monde pour tout donner ».

« C'était dur, il pouvait être méchant »