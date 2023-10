PSG : «lls se cachent», Verratti règle ses comptes

Thomas Bourseau

Transféré à Al-Arabi le 13 septembre dernier, Marco Verratti laissera un énorme héritage derrière lui au PSG avec notamment 30 titres raflés pendant ses onze années au club. Son image de fêtard et son hygiène de vie ont également été au cœur des débats pendant cette période. La page PSG est à présent tournée, l’occasion pour le principal intéressé de se défendre.

Marco Verratti est connu pour sa tenue du ballon, ses caractéristiques techniques, ses 30 trophées remportés avec le PSG… mais aussi pour son hygiène de vie et son attirance pour la fête. Son train de vie a toujours été sujet à des observations voire critiques pendant ses onze années passées au Paris Saint-Germain.

«J'ai toujours assumé, dans la vie comme sur les terrains»

Au cours d’un long entretien accordé à L’Équipe , Marco Verratti a été invité à s’exprimer sur un sujet qui a toujours beaucoup fait parler ces dernières années au PSG : son hygiène de vie. Interrogé sur de quelconques regrets à ce propos, l’Italien n’a pas mâché ses mots. « C'est ma façon d'être. Pour moi, le foot a toujours été un jeu. Après, j'ai une vie. Les plaisirs que je prenais c'était aller au resto, prendre un verre de vin quand il n'y avait pas d'entraînement. Il y a des joueurs qui se cachent, moi j'ai toujours assumé, dans la vie comme sur les terrains. Je pense que les gens m'aiment un peu aussi pour ça : ils voient que je suis normal. Je savais les moments où je pouvais manger avec mes amis, sortir en boîte quand j'étais plus jeune. J'ai passé onze ans ici, c'est normal que les gens m'aient croisé plus que d'autres. Je ne vais pas rester tous les jours à la maison ».

Laurent Blanc : «Certainement que Marco, dans sa vie de tous les jours, n'a pas fait le nécessaire»

En avril dernier, Laurent Blanc faisait un constat clair sur Marco Verratti, pour l’avoir eu sous ses ordres au PSG de 2013 à 2016. Le champion du monde 98 faisait notamment passer le message suivant : « Certainement que Marco, dans sa vie de tous les jours, n'a pas fait le nécessaire. Je le dis parce que je l'aime ».

«Si vous êtes toujours titulaire dans un club qui a la possibilité d'acheter les plus grands joueurs...»