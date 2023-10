CAN 2023 : Une mauvaise nouvelle pour l’OM et le PSG ?

Arnaud De Kanel

La CAN 2023, qui a été repoussé à l'hiver 2024, va décimer une partie de l'effectif de l'OM, un peu moins du PSG, mais tout de même. Le tirage au sort a été effectué jeudi à Abidjan par Achraf Hakimi et Sadio Mané. Le Marocain a eu la main chanceuse car les Lions de l'Atlas ont hérité d'un groupe assez simple qui devrait leur permettre d'aller loin, au grand dam de leurs clubs respectifs.

Les 24 équipes qualifiées pour la CAN sont fixées. Jeudi dernier, Achraf Hakimi et Sadio Mané, les deux stars du football africain, étaient accompagnés de Didier Drogba et de John Obi Mikel pour effectuer le tirage au sort de la phase de groupe qui s'étendra du 13 au 24 janvier. Un tirage qui s'est avéré être plutôt clément pour le Maroc, ce qui ne fait pas forcément les affaires du PSG et de l'OM.

Tirage facile pour le Maroc

Les Lions de l'Atlas ont hérité de la Tanzanie, de la Zambie et de République démocratique du Congo. Un groupe largement à la portée des derniers demi-finalistes de la Coupe du monde. S'ils ne sont pas blessés d'ici là, Amine Harit et Azzedine Ounahi, deux joueurs importants depuis l'arrivée de Gennaro Gattuso, seront appelés par Walid Regragui et manqueront donc les rencontres de l'OM. Luis Enrique et le PSG ne sont pas plus vernis puisque Achraf Hakimi, indiscutable à droite, devrait également être sélectionné. Fort heureusement pour l'OM, le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang ne s'est pas qualifié, tout comme la Centrafrique de Geoffrey Kondogbia, à la différence du Sénégal, tombé dans un groupe pas évident du tout.

Un peu moins pour le Sénégal