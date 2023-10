OM : Gattuso a pèté les plombs, il raconte

Jean de Teyssière

Gennaro Gattuso est le nouvel entraîneur de l'OM depuis le 28 septembre. Les Marseillais sont prévenus : l'entraîneur italien est très sanguin et ce n'est pas Mouctar Diakhaby qui dira le contraire. L'ancien Lyonnais a été entraîné par Gattuso l'année dernière à Valence et a subi de plein fouet la fougue de l'Italien suite à un carton rouge. Il raconte cet épisode.

Le 8 octobre 2022, alors que Valence affronte Osasuna, Mouctar Diakhaby est sorti par Gattuso après qu'il a écopé d'un carton jaune, afin de le préserver pour le prochain match. Cependant, après une décision arbitrale litigieuse, Mouctar Diakhaby reçoit un deuxième carton jaune, synonyme de rouge, alors qu'il est assis sur le banc. Gattuso rentre dans une rage folle et assène un violent coup de pied dans une glacière avant de s'en prendre verbalement à son défenseur.

«C'est un entraîneur qui m'a fait évoluer, avec qui j'ai progressé»

Interrogé par Le Phocéen , Mouctar Diakhaby loue les qualités pédagogiques de l'actuel entraîneur de l'OM, Gennaro Gattuso : « Sur le plan personnel, ça s'est bien passé. C'est un entraîneur qui m'a fait évoluer, avec qui j'ai progressé. Avec tous les entraîneurs, de toute façon, on tire du positif et on progresse à chaque fois, mais avec lui, c'est vrai que j'avais une très bonne relation. C'est quelqu'un qui a un fort caractère, une forte personnalité, et quand tu vas dans son sens et que les résultats suivent, ça se passe plutôt bien avec lui en général. »

«Il sait comment faire avec un groupe»

« Bien sûr, c'est quelque chose qu'il a en lui. Il sait comment faire avec un groupe , raconte Diakhaby. C'est vrai qu'il est proche des joueurs en général. En comparaison à certains entraîneurs, c'est quelqu'un d'authentique et de vrai. Il ne va pas te dire des paroles en l'air ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un de direct, et en général, les joueurs aiment les entraîneurs qui sont directs et droits. »

«C'est du Gattuso, quoi, c'est quelqu'un d'assez vrai»