Un joueur flambe à l’OM, Deschamps est interpellé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis le début de saison, Jonathan Clauss est probablement le meilleur joueur de l’OM. Et pourtant, que ce soit avec Marcelino puis avec Gennaro Gattuso, un système à quatre défenseurs est aligné, ce qui place l’ancien Lensois dans un vrai rôle de latéral et non plus de piston. Convoqué par Didier Deschamps, Clauss a été d’ailleurs convaincant face aux Pays-Bas, au point que Daniel Riolo estime qu’il doit prendre la place de Jules Koundé.

Habitué au rôle de piston, ce qui l'avait freiné dans son installation en équipe de France Jonathan Clauss évolue latéral depuis le début de saison à l'OM. Ce qui a convaincu Didier Deschamps de lui redonner une chance, que l'ancien Lensois semble avoir saisie avec sa prestation contre les Pays-Bas (2-1). Daniel Riolo espère donc qu'il va s'imposer durablement en Bleus.

«C'est mort»... Catastrophe annoncée pour ce joueur de l'OM https://t.co/883n8y76t0 pic.twitter.com/CVVzC7JoVw — le10sport (@le10sport) October 13, 2023

Riolo veut voir Clauss à la place de Koundé

« Si Koundé n’est pas blessé, il joue automatiquement. On aurait tout de même probablement gagner le match avec lui, mis des buts d’une autre manière, mais il n’y aurait pas eu l’action sur l’ouverture du score. Avec lui, il n’y a pas ce genre de mouvement », explique le journaliste de RMC au micro de l’ After Foot , avant d’ajouter qu’il espère ainsi voir Jonathan Clauss s’imposer durablement en Bleus.

«Koundé n’est pas un latéral droit»