Un joueur de l'OM impressionne, c'est totalement validé

Alexis Brunet

Non appelé depuis un an par Didier Deschamps, Jonathan Clauss a fait son retour avec les Bleus à l'occasion du rassemblement d'octobre. Le défenseur était même titulaire contre les Pays-Bas, et il a brillé puisqu'il a délivré une passe décisive pour Kylian Mbappé. Plus globalement le joueur de l'OM a livré une prestation convaincante, de quoi plaire à Frédéric Piquionne.

L'OM a du mal en ce début de saison, et le club phocéen a traversé une grave crise, avec notamment le départ de Marcelino, puis celui plus récent de Javier Ribalta. Pourtant certains joueurs arrivent à tirer leur épingle du jeu, à l'image de Jonathan Clauss.

Clauss faisait son retour avec les Bleus

Pas appelé lors des derniers rassemblements, Jonathan Clauss faisait son retour en Équipe de France ce vendredi soir face au Pays-Bas. Le défenseur était titulaire, et il s'est montré à son avantage. Le joueur de l'OM a signé une passe décisive en première mi-temps, pour l'ouverture du score de Kylian Mbappé.

«C'est mort»... Catastrophe annoncée pour ce joueur de l'OM https://t.co/883n8y76t0 pic.twitter.com/CVVzC7JoVw — le10sport (@le10sport) October 13, 2023

Piquionne a apprécié la précision de Clauss