«Malheureux» à cause de Deschamps, un joueur de l'OM lui répond

Comme toutes les listes avant une grande compétition internationale, celle de l'équipe de France avant la Coupe du monde a fait des malheureux. Le principal concerné lors du Mondial au Qatar était Jonathan Clauss. Habitué à jouer dans un rôle de piston à l'OM, l'ancien joueur du RC Lens n'avait pas été retenu par Didier Deschamps. Et alors que le sélectionneur a conscience de faire des «malheureux», Jonathan Clauss reconnaît qu'il avait mal vécu la situation.

Convoqué par Didier Deschamps jeudi, Jonathan Clauss fait son retour en équipe de France, un an après sa dernière apparition en Bleus. C'était donc avant la Coupe du monde à laquelle le joueur de l'OM n'a pas pris part. Et Deschamps a bien conscience qu'il n'a pas fait un cadeau à l'ancien Lensois.

Deschamps conscient d'avoir rendu «malheureux» Clauss

« Je sais que je l'ai rendu malheureux. Je n'ai pas fait que des heureux. Surtout quand il s'agit de liste pour l'Euro et la Coupe du monde », a d'ailleurs avoué le sélectionneur au micro de Téléfoot . Mais Jonathan Clauss reconnaît que quasiment un an plus tard, il a tourné la page.

«La non-convocation pour la Coupe du monde a laissé un peu de traces»