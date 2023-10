Un joueur de l’OM prend une décision forte, Deschamps adore

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Un an après avoir connu une immense déception avec sa non-convocation en équipe de France, Jonathan Clauss était de retour dans la liste annoncée par Didier Deschamps pour affronter les Pays-Bas et l'Ecosse. Le latéral de l'OM a d'ailleurs été très convaincant face aux Oranjes , délivrant notamment une passe décisive pour Kylian Mbappé. Un retour en Bleus réussi pour l'ancien Lensois qui s'était donné les moyens de répondre présent.

Clauss a refusé toutes les demandes d'interview

En effet, alors que l'euphorie qui avait suivi sa première convocation avait été pointée du doigt pour expliquer ses débuts ratés en équipe de France, Jonathan Clauss n'avait plus envie d'être le gentil petit nouveau. C'est ainsi que selon les informations du Parisien , Jonathan Clauss a refusé toutes les demandes d'interview cette semaine afin d'être focalisé sur les deux matches des Bleus. Et c'est plutôt réussi puisque le latéral de l'OM a brillé face au Pays-Bas (2-1).

«Je suis arrivé concentré»