OM : «Ça s’est mal terminé», il balance sur Gattuso

Jean de Teyssière

L'OM a connu trois entraîneurs cette saison : Marcelino, Jacques Abardonado et Gennaro Gattuso. L'entraîneur italien, connu pour son tempérament fougueux a connu plusieurs expériences, toutes assez courtes. L'an dernier, à Valence, Gennaro Gattuso n'est resté que six mois, puisqu'il est parti en janvier 2023. Mouctar Diakhaby, qui a été dirigé par l'ancien joueur du Milan AC l'année dernière, raconte sa vision de ces six mois avec Gattuso.

La saison de Gennaro Gattuso l'année dernière au FC Valence a été plutôt courte. Six mois après son arrivée, l'entraîneur italien a quitté le club espagnol, en janvier 2023. Désormais entraîneur de l'OM, un ancien joueur raconte la façon de fonctionner de l'Italien.

«Il a fait venir à peu près les joueurs qu'il voulait»

Lors d'une interview accordée au Phocéen , Mouctar Diakhaby, l'ancien défenseur de l'OL qui a connu Gattuso comme entraîneur l'année dernière à Valence raconte l'arrivée de l'Italien dans le club espagnol : « Son rapport au groupe, il est arrivé ici avec certaines conditions. On lui a attribué de nouvelles recrues, il a fait venir à peu près les joueurs qu'il voulait par rapport aux conditions économiques du club. Et puis, ça a plutôt bien marché . »

OM : Une excellente nouvelle tombe pour Gattuso https://t.co/TAdAbWnQc0 pic.twitter.com/iQp44qIWct — le10sport (@le10sport) October 15, 2023

«Malheureusement, ça s'est mal terminé»