Il a dit stop à l'OM à cause de Longoria

Arrivé en juillet à l'OM, Marcelino a posé sa démission après avoir passé seulement deux mois à Marseille. Interrogé par la presse espagnole, le coach de 58 ans a expliqué son départ. Comme il l'a annoncé lui-même, Marcelino a pris la porte parce que Pablo Longoria était supposé partir lui aussi.

Après OM-Toulouse (0-0, le 17 septembre), la relation entre le club marseillais et ses supporters s'est entachée. En effet, le public du Vélodrome a fait part de sa colère envers les joueurs après le coup de sifflet final de la rencontre. Et lors de la réunion organisée avec la direction de l'OM le lendemain, certains ultras sont allés jusqu'à proférer des menaces. Ce qui a provoqué indirectement le départ de Marcelino.

«Les menaces étaient destinées à Longoria»

Lors d'un entretien accordé à Marca , Marcelino a expliqué son choix de quitter l'OM. D'après le technicien espagnol, il a décidé de fuir Marseille parce que Pablo Longoria avait prévu de quitter ses fonctions après les menaces de certains ultras. « Avez-vous eu peur des menaces des ultras ? Je n'ai subi aucune menace, je tiens à le préciser. Elles étaient destinées à Longoria et aux trois autres dirigeants. Je n'ai pas eu peur, même si, avec le temps, ces menaces pourraient s'étendre à moi, mais, pendant que j'étais là, il n'y a pas eu de menaces » , a confié Marcelino, avant d'apporter davantage de précisions.

