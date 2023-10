PSG : Il quitte l'OM et balance sur le transfert de Messi

Amadou Diawara

Dans les années 2010, la Liga pouvait se vanter d'avoir les deux meilleurs joueurs du monde : Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Toutefois, les deux hommes ont quitté l'Espagne ces dernières années. Le premier pour rejoindre la Juventus en 2018 et le second pour signer au PSG en 2021. Alors qu'il a démissionné de son poste d'entraineur à l'OM, Marcelino a évoqué ces deux départs majeurs.

Ces dernières années, la Liga espagnole a perdu de sa superbe. Alors qu'elle concentrait les meilleurs joueurs du monde dans la décennie 2010, ce n'est plus du tout le cas. En effet, Lionel Messi (FC Barcelone) et Cristiano Ronaldo (Juventus), pour ne citer qu'eux, ont quitté respectivement le Real Madrid et le FC Barcelone. D'une part, CR7 a rejoint la Juventus en 2018, avant de retrouver Manchester United trois années plus tard, et de finir à Al Nassr en janvier 2023. D'autre part, la Pulga s'est engagée librement et gratuitement en faveur du PSG à la fin de son contrat avec le Barça à l'été 2021, avant de partir dans les mêmes conditions à l'Inter Miami en juin dernier.

«Beaucoup d'entre eux étaient les meilleurs au monde»

Alors qu'il a démissionné de son poste d'entraineur à l'OM il y a un mois, Marcelino s'est prononcé sur la perte d'attractivité de la Liga. « La Liga a-t-elle été délaissée ? Non, je ne pense pas que la Liga soit en retard. Il y a eu une époque où il y avait un grand potentiel économique, mais il y a quelques années, nous avons connu une situation similaire. Il est vrai que la Premier a continué à se développer. Sur le plan individuel, c'est la plus puissante. L'Italie a évolué, mais ce sont des cycles, et je ne pense pas que l'Espagne ait pris du retard, même s'il y a peut-être moins de qualité individuelle et moins de recrutements importants sur le plan économique » , a expliqué Marcelino, avant d'en rajouter une couche.

Marcelino regrette l'époque de Messi et Ronaldo en Liga