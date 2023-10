Mbappé : Marcelino lâche un aveu sur le mercato du PSG

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a frappé un grand coup sur le marché en recrutant douze joueurs au total, et en conservant sa plus grande star : Kylian Mbappé. Interrogé sur la rivalité avec l'OM, Marcelino a avoué que son ancienne équipe ne faisait pas du tout le poids.

Après deux mercatos totalement ratés, Luis Campos s'est rattrapé l'été dernier. En effet, le conseiller football du PSG n'a pas chômé lors de la dernière fenêtre de transferts, ne recrutant pas moins de douze joueurs.

Un joueur de l'équipe de France puni par Deschamps ? https://t.co/CDUReDFjhB pic.twitter.com/y06J7qdzm2 — le10sport (@le10sport) October 18, 2023

Marcelino a jugé le mercato du PSG

Pour permettre à Luis Enrique de remplir ses objectifs, Luis Campos a recruté à la fois Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Xavi Simons (prêté dans la foulée au RB Leipzig), Kang-In Lee, Marco Asensio, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. En prime, le PSG a conservé Kylian Mbappé, et ce, même s'il est en fin de contrat le 30 juin 2024. Pour toutes ces raisons, Marcelino estime que l'OM n'a pas la moindre chance face à ce PSG.

«Le PSG a dépensé 300M€ et a gardé Mbappé»