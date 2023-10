Une étonnante erreur à l'origine du bombe à l'OM

Thibault Morlain

Alors que l'OM a vu Javier Ribalta s'en aller suite à la violente crise, le club phocéen lui cherche un remplaçant. Mehdi Benatia serait aujourd'hui le favori pour débarquer à Marseille. Il y a quelques jours pourtant, Daniel Riolo assurait que cela était mal engagé. Une bombe qui résulterait toutefois d'une erreur de la part du journaliste RMC.

Frappé par une violente crise, l'OM a dû faire face à certains départs. Marcelino s'en est allé et quelques plus tard, c'est Javier Ribalta qui a fait ses valises. L'Espagnol a laissé son poste de directeur du football et pour le remplacer, l'arrivée de Mehdi Benatia est annoncée. Formé à l'OM, le Marocain pourrait donc retrouver la Canebière.

Benatia ne viendra pas à l'OM ?

Daniel Riolo avait pourtant lâché une bombe à propos de l'arrivée de Mehdi Benatia à l'OM il y a quelques jours. Le journaliste RMC avait en effet balancé en direct : « Benatia à l'OM, cela ne sent pas bon. Ça ne se fera pas. On m'a dit : "A 100% ça ne se fera pas" ».

« J'ai mal lu mon SMS »