Mercato : Il interpelle l'ASSE pour son retour

Thibault Morlain

Gardien de l'ASSE entre 2008 et 2021, Jessy Moulin n'oublie pas son club formateur. Aujourd'hui à la retraite, celui qui a terminé sa carrière du côté de Troyes trépigne d'impatience à l'idée de retrouver les bords des terrains avec cette fois la fonction d'entraîneur. Une reconversion possible pour Moulin, qui n'a pas manqué d'interpeller l'ASSE à ce sujet.

Parti de l'ASSE en 2021, Jessy Moulin a ensuite pris sa retraite sportive du côté de Troyes. Mais voilà que l'ancien gardien stéphanois verrait aujourd'hui d'un bon oeil un possible retour dans son club formateur. Moulin a-t-il un avenir du côté de l'ASSE ? Après avoir reçu une proposition des Verts il y a quelques mois maintenant, Jessy Moulin a remis le dossier sur la table à l'occasion du Sainté Night Club .

Vente ASSE : Un prétendant sort du silence https://t.co/baKlczm8fR pic.twitter.com/GaMgpbTN5K — le10sport (@le10sport) October 17, 2023

« Je ne sais pas si un retour est possible à Saint-Etienne »

« Je ne sais pas si un retour est possible à Saint-Etienne. À l'été 2022, Laurent Huard m'a appelé pour savoir si je voulais venir entraîner les gardiens du centre de formation. Il me restait un an à Troyes et je devais honorer mon contrat. Il a compris que je me devais de rester. Ils ont pensé à moi et je suis assez proche de certaines personnes au club pour en discuter. Mais à l'instant T, je n'ai rien, pas de contact dans ce sens », a expliqué Jessy Moulin.

« Le terrain me manque énormément »