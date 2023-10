Le PSG prend un stop, il déballe tout sur son transfert

Pierrick Levallet

Sur les tablettes de nombreux clubs européens, Vitor Roque était notamment convoité par le PSG. Mais finalement, le crack brésilien va rejoindre le FC Barcelone. Son arrivée en Catalogne est prévue pour cet hiver, sauf retournement de situation. Et l'attaquant de 18 ans n'a pas manqué de dévoiler les coulisses de l'opération pour son transfert.

«Je voulais aller à Barcelone»

« Est-ce que je me souviens de l’annonce mes agents comme quoi le Barça s’intéressait à moi ? Oui, oui, quand j'ai reçu la nouvelle, j'étais très heureux. Au début, je n'y croyais pas, mais quand on m'a dit que c'était officiel, et quand j'ai vu les propositions, les conversations, j'étais très heureux et je l'ai partagé avec ma famille, tout le monde était très heureux et excité aussi. Pour ce qui est de la journée en particulier, non, je m'en souviens très vaguement » a d’abord confié Vitor Roque dans un entretien accordé à Mundo Deportivo .

«Cela a toujours été mon rêve»