Ce crack recale le PSG, il annonce du lourd

Amadou Diawara

Approché par le PSG et le FC Barcelone, Vitor Roque a choisi de rejoindre le club catalan il y a plusieurs semaines. Alors que le crack brésilien de 18 ans est supposé arriver au Camp Nou au mois de juillet au plus tard, Deco n'a pas tari d'éloges à son égard.

Très performant sous les couleurs de Paranaense, Vitor Roque a séduit les plus grandes écuries européennes, dont le PSG et le FC Barcelone. Et finalement, l'attaquant brésilien de 18 ans a opté pour un départ au Barça.

Mercato : Il est prêt à tout pour quitter le PSG https://t.co/KiGJ4mtIDs pic.twitter.com/Z861RlmvhT — le10sport (@le10sport) October 17, 2023

Vitor Roque a snobé le PSG pour le Barça

Alors que le transfert de Vitor Roque est programmé pour le mois de juillet au plus tard, Deco s'est totalement enflammé. En effet, le directeur sportif du FC Barcelone a fait l'éloge du crack de Paranaense lors d'un entretien accordé à Mundo Deportivo.

«C'est un joueur qui apprendra vite»