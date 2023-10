Mercato : Malaise au PSG, ça s’agite déjà à l’étranger

Axel Cornic

A quelques mois du mercato hivernal un premier dossier délicat semble déjà se dessiner au Paris Saint-Germain, avec Fabian Ruiz. Ce dernier souhaiterait quitter le club de la capitale le plus rapidement possible, notamment à cause d’une mauvaise entente avec Luis Enrique, arrivé à l’intersaison pour remplacer Christophe Galtier.

Réputé pour son fort caractère, Luis Enrique n’a pas attendu pour imposer sa loi et sa vision du football au PSG. Et cela semble déjà avoir fait une victime, puisque son compatriote Fabian Ruiz a très peu joué, avec notamment aucune apparitions en deux journées de Ligue des Champions.

Ça ne passe pas entre Fabian Ruiz et Luis Enrique

D’après les informations de Sport Mediaset , cette situation commencerait à devenir problématique, avec le milieu de terrain qui souhaiterait tout simplement quitter le PSG. D’ailleurs il aimerait trouver une solution le plus rapidement possible, avec l’option d’un prêt dès le mois de janvier qui est même évoquée.

La Juve et l’Atlético déjà à l’affût ?

Deux clubs se seraient déjà positionnés pour récupérer Fabian Ruiz, avec l’Atlético de Madrid et la Juventus. Les Colchoneros sont des anciens admirateurs du joueur, puisqu’ils ont déjà essayé de le recruter par le passé lorsqu’il évoluait au Real Bétis et au Napoli, sans succès.