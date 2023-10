Le PSG prend un stop, il annonce la date de son transfert

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs de Paranaense, Vitor Roque aurait séduit les plus grandes écuries européennes, dont le PSG et le FC Barcelone. Et finalement, le crack de 18 ans a choisi de signer en faveur de l'écurie blaugrana. Supposé rejoindre la Catalogne cet été, Vitor Roque va finalement rejoindre le groupe de Xavi le 1er janvier.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a frappé fort sur le mercato. En effet, Luis Campos a enregistré douze signatures au total : Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Xavi Simons (prêté dans la foulée au RB Leipzig), Kang-In Lee, Marco Asensio, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. En guise de cerise sur le gâteau, le conseiller football du PSG aurait aimé finaliser le transfert de Vitor Roque. Toutefois, la pépite brésilienne de 18 ans a choisi de rejoindre le FC Barcelone de Xavi. Et alors qu'il devait s'envoler vers la Catalogne le 1er juillet, Vitor Roque va finalement migrer vers l'Europe six mois plus tôt.

Vitor Roque a tourné le dos au PSG

« L'idée de Vitor Roque et du Barça est qu'il vienne en janvier, tout a été convenu avec Paranaense. Il se remet très bien de sa blessure. Nous pensons que dans quatre semaines, au maximum, il pourra être prêt », a affirmé André Cury, l'agent de Vitor Roque, il y a quelques jours.

«Il est prévu que Vitor Roque rejoigne le Barça le 1er janvier»