Mercato : Il recale le PSG, son choix est totalement validé

Arrivé au terme de son contrat avec le Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram avait donc la possibilité de s'engager avec le club de son choix. Alors que l'international français était annoncé comme une grande option pour le PSG, il a finalement opté pour l'Italie et l'Inter Milan. Un choix visiblement idéal pour Thuram.

A la recherche de solutions en attaque cet été, le PSG a recruté Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Mais initialement, les plans de Luis Campos étaient différents. Comme le10sport.com vous l'a révélé, à défaut du Portugais, le PSG souhaitait plutôt Marcus Thuram. Problème, l'international français n'a pas voulu venir à Paris, préférant l'Inter Milan.

« Un très bon choix »

L'Inter Milan plutôt que le PSG ? Pour Le Parisien , Jocelyn Gourvennec, ancien entraîneur de Marcus Thuram à Guingamp, explique à propos de ce choix de carrière : « L’Italie était un très bon choix. Ce pays fait la part belle au résultat. C’est bien d’être et de rester solaire, mais en revanche, ce côté plus tueur, plus chirurgical et plus froid, il va l’acquérir en Serie A ».

L'Italie va bonifier Marcus Thuram