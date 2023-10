Mercato : Il est prêt à tout pour quitter le PSG

Axel Cornic

L’arrivée de Luis Enrique pourrait bien faire bouger les choses au sein du Paris Saint-Germain. Son compatriote Fabian Ruiz ne serait en effet pas totalement épanoui, avec un temps de jeu réduit depuis le début de la saison et souhaiterait donc quitter le club le plus rapidement possible. Cela pourrait même se produire dès le mois de janvier !

Le mercato estival a fermé ses portes il y un peu plus d’un mois, mais celui d’hiver approche déjà à grands pas. Et il pourrait bien concerner le PSG, qui pourrait voir l’un de ses joueurs plier bagages avec Fabian Ruiz, arrivé en août 2022 en provenance du Napoli.

Fabian Ruiz voudrait quitter le PSG… à cause de Luis Enrique

Ce mardi, Mediaset nous apprend que le courant ne passerait pas entre le milieu de terrain espagnol et Luis Enrique, qui a pourtant été son sélectionneur par le passé. Il souhaiterait ainsi quitter le PSG le plus vite possible et cela pourrait arriver dès le mois de janvier prochain.

Dès le mois de janvier 2024 ?

D’après les informations du média italien, la situation serait tellement tendue que Fabian Ruiz aurait l’intention de forcer la main au PSG pour provoquer son départ cet hiver. L’option d’un prêt serait même envisagée, sans toutefois que des pistes concrètes ne se dégagent encore.