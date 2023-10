PSG : Une offre se prépare déjà pour le mercato d’hiver !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ancien protégé de Luis Enrique en sélection, Carlos Soler pouvait espérer voir son temps de jeu augmenter avec la nomination de l’Espagnol à la tête du PSG et les départs importants en attaque (Messi, Neymar...), mais la situation de l’ancien joueur de Valence ne s’est pas arrangée, ce qui n’a pas échappé à Diego Simeone, désireux d’en profiter.

En difficulté lors de sa première saison au PSG, Carlos Soler comptait sur l’arrivée de Luis Enrique, son ancien sélectionneur, pour enfin lancer son aventure parisienne. Mais le milieu offensif de 26 ans peine toujours à enchaîner avec seulement six apparitions cette saison (toutes en Ligue 1) pour une seule titularisation. L’avenir de Carlos Soler pourrait alors s’inscrire en pointillé, ce qui n’a pas échappé à Diego Simeone.

L’Atlético voudrait Carlos Soler

Alors que l’Atlético de Madrid faisait déjà partie des prétendants à l’été 2022 au moment de son arrivée au PSG, Carlos Soler est toujours dans le collimateur de Diego Simeone qui, selon les informations divulguées par le directeur d’ OK Diario Eduardo Inda sur le plateau d’ El Chiringuito , aurait demandé à sa direction de lancer une offensive en janvier.

« On verra bien »