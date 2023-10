Il lâche ses vérités après son transfert du PSG

Thibault Morlain

Aujourd’hui à la retraite, Christophe Jallet a connu certains des plus grands clubs français. En 2009, il débarque ainsi à Paris en provenance de Lorient. En 2014, Jallet finit par faire ses valises pour rejoindre l’OL. Un changement de club sur lequel est revenu le principal intéressé, qui avait alors relativisé son départ du PSG.

Joueur du PSG pendant 5 saisons, Christophe Jallet s’est construit un beau palmarès en remportant notamment deux fois le championnat de France. Une belle histoire qui a finalement pris fin à l’été 2014, moment où l’ex-international français quitte le PSG et est transféré à l’OL. Quittant un vestiaire rempli de stars pour découvrir un nouveau défi, Jallet n’était pas forcément déçu…

Du PSG à l’OL

Pour Carré , Christophe Jallet est revenu sur son transfert du PSG pour l’OL. Il raconte alors : « Je me suis dit quand je suis arrivé à l’OL, c’est vrai que j’ai quitté une équipe avec énormément de talents au PSG, avec de très grands joueurs, mais finalement, j’arrive à Lyon avec une génération en devenir qui en a aussi beaucoup ».

Jallet et son duo avec Lacazette