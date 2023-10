Malaise au PSG, il interpelle une recrue

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En difficulté depuis son transfert au PSG pour 90M€ acté en toute fin de mercato, Randal Kolo Muani peine à livrer des prestations convaincantes, que ce soit avec son nouveau club ou en équipe de France. Et Djibril Cissé, ancien buteur des Bleus, livre son ressenti sur cette période délicate pour la recrue du PSG.

Même s'il affiche des statistiques plutôt honorables cette saison depuis son arrivée au PSG pour 90M€ (2 buts, 2 passes décisives en 6 matchs), Randal Kolo Muani peine à livrer des prestations vraiment convaincantes. Et cette mauvaise période s'est précisée vendredi soir, avec l'équipe de France, puisque le nouveau buteur du PSG a eu beaucoup de mal à peser avec les Bleus face aux Pays-Bas.

« Je l'ai vécu après mon transfert... »

Dans les colonnes de L'EQUIPE , Djibril Cissé a expliqué que cette période compliquée de Kolo Muani avait forcément un lien avec son transfert au PSG : « C'est le jeu. Bien sûr que quand on est l'attaquant d'un grand club européen et qu'on arrive en sélection les attentes ne sont plus les mêmes que lorsque tu portes les couleurs d'Auxerre ou de Francfort. Je l'ai vécu après mon transfert à Liverpool. Tu portes un costume différent, donc les gens sont moins tolérants, tu as moins le droit de te louper », indique l'ancien buteur de l'équipe de France.

« C'est une histoire de temps »