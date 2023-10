Il échappe au PSG et annonce la date de son transfert ?

Pierrick Levallet

Dans le viseur de nombreux clubs, dont celui du PSG il y a plusieurs mois, Vitor Roque s'est finalement mis d'accord avec le FC Barcelone. Son transfert serait prévu pour cet hiver, mais un doute subsisterait autour de son avenir à cause de sa récente blessure. Néanmoins, l'attaquant de 18 ans espère qu'il pourra débarquer en Catalogne en janvier.

«J'essaie toujours de garder l'esprit calme»

« Mes discussions avec Deco concernant ma blessure et mon transfert en janvier ? Ce sont des discussions positives que tout peut arriver en janvier, mais si cela ne se produit pas, je garde la tête bien, calme et concentré ici à l'Athletico. Comment je fais face à l’incertitude autour de mon avenir ? Ce n'est pas facile, mais j'essaie toujours de garder l'esprit calme, j'essaie de travailler tous les jours, maintenant je me concentre sur le rétablissement de la blessure. Je pense que c'est la chose la plus importante pour le moment » a ainsi confié Vitor Roque dans un entretien accordé à Mundo Deportivo .

Un transfert en janvier pour Vitor Roque ?