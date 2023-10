Malaise au PSG, un départ annoncé

Axel Cornic

L’arrivée de Luis Enrique semble avoir fait quelques victimes et cela concernerait notamment Fabian Ruiz. Son temps de jeu a fondu comme neige au soleil cette saison et il aurait quelques désaccords avec son entraineur, ce qui le pousserait à quitter le Paris Saint-Germain. Ça pourrait arriver dès le mois de janvier, avec la Juventus qui songerait sérieusement à formuler une offre de prêt.

Considéré comme l’un des meilleurs milieux de Serie A, Fabian Ruiz n’a pas vraiment confirmé depuis son arrivée au PSG en 2022. La situation ne se serait pas améliorée avec l’arrivée de Luis Enrique, puisque les deux ne seraient pas vraiment sur la même longueur d’ondes.

Cauchemar après le PSG, Neymar sort du silence https://t.co/GR7Bxe72Au pic.twitter.com/3d4j1eXZ5Y — le10sport (@le10sport) October 18, 2023

Fabian Ruiz à la Juventus cet hiver ?

Cela pourrait déboucher sur un départ de Fabian Ruiz dès le prochain mercato hivernal, qui débutera le 1er janvier 2024. Tuttosport annonce en effet que la Juventus souhaiterait miser sur lui pour remplacer Paul Pogba et Nicolo Fagioli et une offre de prêt d’une durée de 6 mois serait déjà en préparation.

Giuntoli sait comment faire